Передвижение на личном транспорте за пределы Москвы еще не запрещено, а значит можно прицепить к автомобилю правильный прицеп-трейлер и отправиться куда глаза глядят.

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Мы живем в уникальное время: миллионы людей, которые посмотрели немало фильмов про апокалипсис, заперлись по домам и не знают, чем себя занять. Сегодня ужесточили правила перемещения людей и в столице России.

Но ездить на машине по дорогам все еще можно. Трейлер пришелся бы весьма кстати — с его помощью можно прекрасно провести время, не нарушая условий карантина и самоизоляции. Мы нашли такой трейлер, который можно отбуксировать хоть на край света. Только представьте, куда бы вы могли на нем отправиться.

Bruder EXP-6 GT — не просто трейлер, а экспедиционный прицеп, созданный для поездок куда угодно, но при условии, что его буксирует настоящий внедорожник, а не минивэн или городской кроссовер. Этот дом на колесах был разработан австралийской компанией и имеет огромный дорожный просвет, достигающий 65 см.

Кемпер оснащен регулируемой пневматической подвеской с несколькими звеньями и прочным шасси, способным справляться с ямами глубиной по колено. Кроме того, трейлер абсолютно водонепроницаем и может спокойно плавать.

Это еще не все. Дом на колесах оснащен собственной лебедкой и стальным тросом, чтобы вытаскивать себя из любой грязи. На рынке представлено много внедорожных прицепов, но EXP-6 GT отличается размерами. В то время как большинство прицепов для бездорожья невелики, наш герой имеет длину 6,7 метра, а значит в нем есть все необходимые удобства.

А список удобств впечатляет — подъемная крыша, дающая больше пространства в спальне, два удобных дивана, установленные продольно и пригодные для ночевки, кухня, предназначенная для использования как внутри прицепа, так и снаружи, ванная комната, небольшая стиральная машина, душ на открытом воздухе, солнечные батареи, литиевый аккумулятор 225 Ач, 170-литровый запас воды и многое другое.

EXP-6 GT можно адаптировать под себя, но это потребует дополнительных денег. Базовая же версия экспедиционного прицепа стоит от 100 000 долларов — почти 8 млн рублей.

Идеальный трейлер для самоизоляции — он даже плавает Передвижение на личном транспорте за пределы Москвы еще не запрещено, а значит можно прицепить к автомобилю правильный прицеп-трейлер и отправиться куда глаза глядят. Идеальный трейлер для самоизоляции — он даже плавает

Ранее мы нашли автодом с ванной в полу и с дровяной печью.

Фото, видео: Youtube