Несмотря на внушительные габариты, буксировать его может внедорожник среднего размера или небольшой грузовик.

К новому туристическому сезону компания Airstream представила трейлер Basecamp 20. Этот новый прицеп точнее всего можно назвать кемпером следующего уровня — платформа стала больше, а список функций — шире. Не у каждого в квартире есть все то, чем нашпигована эта походная «капсула».

В компании Airstream заявляют, что новая модель подходит как для начинающих, так и для опытных путешественников, настолько здесь все интуитивно просто и понятно устроено, и создана специально для искателей приключений, которым нужен большой и прочный туристический трейлер.

Размеры прицепа стали больше по сравнению с предыдущей моделью Basecamp 16, поэтому на него устанавливаются и колеса большего диаметра, что позволяет его легко буксировать даже вне асфальтированной дороги.

Благодаря большим размерам, Basecamp 20 предлагает большую кровать с множеством вариантов трансформации — ее можно превратить в фулсайз или в два спальных места для детей, или в диванчик для складной столовой. При желании клиенты могут получить дополнительное оборудование, такое как солнечные панели, микроволновая печь и кондиционер.

В пакет 20X добавлены шины повышенной проходимости Goodyear и алюминиевые легкосплавные диски, тонированные стекла и двойная стальная ступенька.

«Его большие размеры подойдут для авантюрных семей, которые хотят иметь все домашние удобства в прочном и надежном туристическом трейлере», — комментирует Джастин Хамфрис, вице-президент по продажам в Airstream.

В течение ближайших нескольких недель стартует прием заказов на эти домики для путешественников. Цена стандартной модели Basecamp 20 MSRP составляет 45 900 долларов, а топовой Basecamp 20X — 48 900 долларов.

Капсульный автодом Airstream: все удобства — с собой Несмотря на внушительные габариты, буксировать его может внедорожник среднего размера или небольшой грузовик. Капсульный автодом Airstream: все удобства — с собой

А этот автодом молодая семья сделала сама, переоборудовав в него старый школьный автобус.



Фото: Airstream