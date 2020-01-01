Электромобили уже выгоднее ДВС. На копейки

В новом исследовании главный параметр — владение машиной в течение 14 лет.

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Стоимость владения электромобилем гораздо ниже, чем у машины с двигателем внутреннего сгорания. В результате электрическая версия обходится дешевле, даже несмотря на ее высокую стоимость при покупке, но лишь при условии долгосрочного владения.

Британские исследователи подсчитали, что стоимость покупки нового электромобиля в 2020 году и владения им на протяжении 14 лет обойдется в 52 133 фунтов стерлингов (примерно в 4,69 млн рублей). При этом покупка и содержание на протяжении 14 лет машины с двигателем внутреннего сгорания обойдутся в 53 625 фунтов стерлингов (около 4,82 млн рублей). То есть разница составляет сегодня всего 1492 фунта стерлингов, или 134 тыс. рублей.

При подсчете учитывалось всё: эксплуатационные расходы, включая заправку и зарядку, страховка, транспортный налог, а также расходы на обслуживание и ремонт, которые у электромобилей по факту оказались всего на 21% ниже. На 49% меньше оказался и транспортный налог на электромобили, а их зарядка в Великобритании на 58% дешевле, чем заправка бензиновых машин. Зато страховка электромобилей из-за их высокой стоимости дороже на 25%.

Что касается амортизации, то автомобили с двигателями внутреннего сгорания дешевеют в два раза стремительнее, чем электромобили — 24% процентов своей стоимости в год против 12.

Но все выгоды электромобилей сводятся на нет высокой стоимостью литий-ионных аккумуляторов, которыми они оснащаются. В результате машину на электротяге пока нельзя назвать очень выгодной покупкой даже при условии долгосрочного владения и без учета неудобств во время путешествий из города в город.

Снижением стоимости электромобилей озабочены многие автопроизводители. Например, Renault намерен выпустить модель дешевле 600 тысяч рублей.

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