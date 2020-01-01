Рено готовит модель дешевле 600 тыс. руб.

Автомобиль будет доступнее, чем Sandero или Logan, а в Европе ее предложат под именем Dacia Spring.

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Когда Карлос Гон сказал, что хочет выпускать маленький и доступный электромобиль, инженеры Renault разработали модель K-ZE City. Городской автомобиль имеет запас хода 271 километр. Но цена машины оказалась не настолько низкой, чтобы вызвать ажиотаж — от 8700 до 10 100 долларов (620–720 тысяч рублей). Модель продается только в Китае, а не по всему миру.

Но в компании придумали, как удешевить электромобиль. В продажу он поступит как Dacia Spring, патентные изображения которого были опубликованы сегодня.

Модель имеет длину 3,74 м, ширину 1,58 м, высоту 1,48 м и колесную базу, равную 2,42 м. Объем багажника достигает 300 литров, а вес электромобиля равен 921 кг.

Dacia намерена сделать Spring намного дешевле, чем любой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, который в настоящее время продается в Европе.

Если в России самый доступный Рено Сандеро или Логан стоят от 625 тысяч рублей, то новинка могла бы предлагаться, например, за 600 тысяч или дешевле.

Как именно решат удешевить модель, пока неизвестно. Вряд ли это будет сделано за счет безопасности или запаса хода, иначе автомобиль потеряет привлекательность. Подробности мы узнаем во время скорой премьеры машины.

В этом году в продаже должен был появиться российский электромобиль Zetta по привлекательной цене от 450 тысяч рублей.

Фото: insideevs.com