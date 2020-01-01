Теслу из Америки? Легко, давайте ваши деньги!

Мошенник взял 100 000 долларов, погрузил автомобиль на паром и отправил заказчице. Угадайте, на какой стадии что-то пошло не так.

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34-летняя жительница города Набережные Челны стала жертвой мошенника, пообещавшего продать ей электромобиль из США. В феврале 2020 года женщина нашла в интернете объявление о продаже машины с доставкой из Нью Йорка, связалась с продавцом и после переговоров перевела ему на счет требуемую сумму — более 100 000 долларов, то есть свыше 7 миллионов рублей. Спустя три недели продавец сообщил заказчице, что ее автомобиль погружен на паром и прибудет в РФ через месяц.

В информации, которую приводит сайт МВД РФ, не сообщается, какой автомобиль заказала челнинка, но в США за эти деньги выбор довольно велик — например, можно приобрести почти любой новый автомобиль из линейки Tesla. Кроме, пожалуй самого дорогого: Model X в комплектации Performance стоит как раз указанную сумму, но стоимость машины для иностранной покупательницы должна была бы включать цену растаможки и услуги продавца. Если бы он оказался настоящим.

После известия о погрузке на паром связь с «продавцом» оборвалась. Заподозрив неладное, женщина связалась с компанией-перевозчиком, в которой ей сообщили, что автомобиль никогда не видели и на паром не грузили. После этого пострадавшая обратилась в полицию, которая возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере.

Подозреваемого, 34-летнего жителя столицы, нашли и задержали в Московской области. Он заключен под стражу, сейчас выявляются соучастники и возможные дополнительные эпизоды деятельности. В худшем случае ему грозит штраф в 1 миллион рублей и лишение свободы на срок до десяти лет.

В США тоже хватает мошенников — там пожилую женщину «развели» на 25 000 долларов, но ее спас таксист.

Фото: Tesla