Старушку развели на 25 тыс. долларов. Ее спас только таксист

Иногда, оказывается, полезно поговорить с таксистом! В полиции неравнодушного водителя похвалили и даже наградили.

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А произошло следующее — к Раджбиру Сингху, который работает таксистом в Розвилле (США, штат Калифорния), в машину села 92-летняя женщина. Слово за слово, он разговорился с пассажиркой, и она ему рассказала, что едет в банк снимать деньги и гасить долг в IRS (налоговая служба).

Таксист удивился: наличные деньги у госслужб там не в ходу, и решил узнать подробности, ведь в США, как и у нас, пожилые люди часто становятся жертвами мошенников. Она рассказала, что звонили из налоговой службы и попросили срочно погасить задолженность. Номер при этом остался в памяти телефона, сообщает CNN. Таксист попросил разрешения перезвонить человеку, который назвался сотрудником IRS. Перезвонил и спросил, знает ли человек пожилую леди? Тот сказал, что не знает, и бросил трубку. Сингх заподозрил неладное, но женщина упорно намеревалась ехать в банк. Таксист снова позвонил и «надавил» на мужчину: мол, женщине 92 года и она нервничает. Тогда мужчина снова повесил трубку, после чего номер оказался заблокированным.

Старушка, тем не менее, все равно не верила в обман. К счастью, таксист уговорил ее заехать в полицейский участок Розвилла, чтобы проконсультироваться с офицером.

На фото: Раджбир Сингх в окружении сотрудников полиции Розвилла Меган Харриган и Джоша Саймона.

Разговор с офицером наконец убедил женщину в том, что ее обманывают.

Полицейские были впечатлены этой историей, ведь Радж неравнодушно отнесся к пожилому человеку да еще и потратил на это немало своего времени. А ведь мог просто довести клиентку, куда она просила, и не заморачиваться ее проблемой.

«Я честный парень, а это пожилые люди. Им нужна помощь», — рассказал таксист позже в интервью CNN.

Полиция Розвилла посвятила таксисту пост в Фейсбуке, отметив, что Сингх поступил как настоящий гражданин и заслуживает награды.

Таксист отвез бабушку домой, ее банковский счет не пострадал, а через неделю после этого случая его вызвали в отделение полиции и вручили подарочный чек на 50 долларов.

Знаете ли вы, что существует брошюра, которая поможет возрастным людям понять, могут ли они по-прежнему безопасно управлять автомобилем.

Фото: California Police Department