Помогите родителям: список вопросов для оценки их вождения

Появилась брошюра, которая поможет возрастным людям понять, могут ли они по-прежнему безопасно управлять автомобилем.

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Брошюру «Безопасное вождение в старости» с контрольными тестами для водителей и их родственников выпустила германская некоммерческая организация, занимающаяся исследованиями болезни Альцгеймера (AFI), сообщает presseportal.de.

В пояснении к брошюре говорится, что в темное время суток водители сталкиваются с проблемами, связанными с плохой видимостью. Туман, черный лед, снег и темнота увеличивают риск несчастных случаев. Это касается всех, но пожилые водители должны следить за возможными проблемами при управлении транспортным средством особенно тщательно. Хотя они, как правило, обладают большим опытом вождения, процесс старения может вызвать проблемы, которые усугубляются погодой. Кроме того, проблемы со слухом и зрением, а также скованность в движениях представляют потенциальную опасность. Лекарства и их побочные эффекты или болезни деменции, такие как болезнь Альцгеймера, также затрудняют или делают невозможным управление автомобилем.

Поэтому пожилым водителям предлагают список вопросов, чтобы те могли честно оценить свое состояние. В предисловии говорится, что если на один или несколько вопросов те ответили «да», есть смысл проконсультироваться с врачом, чтобы понять, стоит ли волноваться.

Контрольный список для самооценки возрастных водителей

Теряете ли вы иногда при вождении ориентацию?

Часто ли вы не замечаете других участников движения, светофоры или дорожные знаки или не успеваете вовремя на них среагировать?

Есть ли у вас сложности с педалями газа, сцепления или тормоза?

Всегда ли вы слышите сигналы других водителей? Или слышите слишком поздно?

Не трудно ли вам повернуть голову, чтобы посмотреть через плечо?

Не нервничаете ли вы в плотном потоке или на незнакомой дороге?

Не гудят ли вам часто другие водители?

Не были ли в последнее время ваши действия причиной небольших ДТП или почти аварийных ситуаций?

Не чувствуете ли вы себя за рулем неуверенно?

Не становитесь ли вы сонливым или не кружится ли у вас голова за рулем после приема лекарств?

Вы иногда теряете опору во время вождения?

Контрольный список для родственников, чтобы оценить действия пожилого водителя

Часто теряется, даже на известных маршрутах.

Останавливается на зеленый или в неподходящее время.

Останавливается на зеленый или в неподходящее время. Часто становится помехой для других автомобилистов, пешеходов или велосипедистов и мотоциклистов.

Ездит крайне медленно и небезопасно, например по трассе.

Ездит крайне медленно и небезопасно, например по трассе. Не соблюдает дистанцию (едет слишком близко или слишком далеко).

Не следит за дорожными знаками или светофорами.

Часто нарушает правила разметки или реагирует слишком поздно.

Забывает включать поворотники перед поворотом или сменой полосы движения.

Ведет машину очень агрессивно или со страхом.

Случается, что одновременно нажимает педали акселератора и тормоза или путает их.

Ему трудно управлять несколькими функциями автомобиля во время вождения.

Вспоминает, что хотел повернуть уже после пропуска поворота.

Часто становится причиной незначительных аварий.

В России общественники выступили с предложением сделать так, чтобы пожилые водители чаще проходили медкомиссию.

Фото: presseportal.de и Depositphotos