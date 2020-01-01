Enyaq будет конкурировать с Tesla Model Y, а также с Nissan Ariya и другими электрическими кроссоверами.

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Skoda опубликовала на своих страничках в социальных сетях тизер с подписью «Что-то новое» и обещанием скорой мировой премьеры, которая пройдет 1 сентября 2020 года в Праге — на сайте компании уже запущен отсчет дней. Речь идет об электрическом кроссовере Enyaq, который станет первым электромобилем марки Skoda, построенным на платформе MEB, которая использовалась при создании Volkswagen. ID.3.

Тизер не показывает ничего определенного — просто плавные линии, а их сложно сопоставить с каким-либо элементом дизайна машины, снимки которой, сделанные во время дорожных испытаний, мы уже видели.

Можно предположить, что автомобиль поступит в продажу в 2021 году и составит конкуренцию, например, Tesla Model Y, Nissan Ariya и SsangYong Korando EV.

Новинка, если судить по шпионским фотографиям, будет похожа на концепт Vision iV, но в его внешность добавят больше фамильных черт, чтобы машина не выделялась из модельного ряда. Решетка радиатора, дизайн фар и бамперы — все как у Карока. В салоне Enyaq установлены большой центральный сенсорный дисплей и цифровая панель приборов.

О двигателях и батареях нового кроссовера пока ничего не сообщалось, но нетрудно предположить, что это будут те же узлы и агрегаты, которые устанавливаются на электромобили Volkswagen. Это электродвигатель мощностью чуть более 200 л.с., устанавливаемый на задних колесах, и аккумуляторная батарея емкостью 82 кВт.ч, спрятанная под полом кроссовера. Максимальная скорость электромобиля должна составить 160 км/ч, а запас хода на одной зарядке — 500 километров. В топовых комплектациях Skoda Enyaq, скорее всего, будет два электромотора, благодаря чему машина получит не только полный привод, но и мощность более 300 л.с.

В планах Шкоды — вывести на рынок 10 электромобилей и машин с гибридными силовыми установками к концу 2022 года.

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Фото: Skoda, autoexpress.co.uk