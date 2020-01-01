Ограничение скорости увеличат до 150 км/ч

Такое обещание дали в правительстве РФ. Повышение скоростного лимита будет вводиться начиная с платных магистралей.

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Ограничение скорости на автомагистралях, которое сегодня составляет 110 км/ч (130 км/ч на некоторых участках платных трасс), будет в скором времени увеличено до 150 км/ч. С таким заявлением выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. В результате, при действующем сегодня КоАП, водители смогут безнаказанно разгоняться до скорости 169 км/ч.

Но повышенный скоростной лимит будет установлен не сразу и не везде. Как пишет «Коммерсантъ», сначала ограничение максимальной скорости будет пересмотрено на платных трассах М11, ведущей из Москвы в Санкт-Петербург, и М4 (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск).

Решение о введении нового скоростного лимита правительство пример в течение месяца, но это не значит, что скорость увеличат уже осенью 2020 года. Далее последует работа над корректировками Правил дорожного движения и некоторых ГОСТов. На это может уйти около года. Следовательно, разрешение ездить со скоростью 150 км/ч дадут не ранее осени 2021 года.

О том, каким условиям, по заявлению ГИБДД, должна соответствовать дорога, чтобы по ней можно было ездить со скоростью 150 км/ч, читайте здесь.

Фото: Jake Blucker / Unsplash