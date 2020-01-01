Разрешенные 150 км/ч: в ГИБДД назвали условия введения

В ближайшие годы на платных участках дорог будет максимум 130 км/ч.

Замначальника ГИБДД Олег Понарьин в беседе с «Комсомольской правдой» прокомментировал слова главы «Автодора» Вячеслава Петушенко о том, что обсуждается вопрос увеличения скоростного лимита на «платниках», то есть новых дорогах с хорошим покрытием, до 150 км/ч.

Понарьин мягко высказался в том ключе, что «не стоит говорить о невозможности такой идеи», но при этом нужно учитывать предел проектирования дороги, а 150 километров в час — это как раз предел проектирования дорог первой категории, четырехполосных с разделительной полосой.

В ближайшей перспективе можно говорить про увеличение лимита до 130 км/ч, а с развитием документов по стандартизации, технологии, уборке, содержанию и ремонту трасс можно будет «замахнуться» и на 150 км/ч, но это вопрос не ближайшего будущего.

Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих также допустил увеличение максимальной скорости на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье до 150 километров в час.

Жители элитного поселка в Новой Москве решили добиться, чтобы их дорогу убрали из Яндекс.Карт, так как с некоторых пор движение по ней настолько интенсивное, что жить спокойно это не позволяет.



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