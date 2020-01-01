Дом на колесах рассчитан на путешествия от одного трейлерного парка до другого, которых вдоль дорог США — множество.

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Познакомьтесь с Робертой — почти 9-метровым домом на колесах от компании Airstream International, названным в честь певицы Роберты Флэк, у которой в том же году, когда был выпущен этот трейлер, вышел альбом, полный хитов.

Внешний вид кемпера абсолютно оригинален. Обшивка, окна, колпаки колес — все восстановлено и выглядит так же, как в 1970-х годах. Но при осмотре изнутри понимаешь, что это современный дом на колесах.

Над восстановлением и модернизацией кемпера, как это нередко бывает, работали муж и жена — Эд Потокар и Эми Розенфельд. Трейлер был разобран до винтика и переоборудован с использованием сегодняшних систем комфорта, включая экологически чистую изоляцию стен минеральной ватой.

К сожалению, трейлер не годится для жизни в дикой природе. Проще говоря, он неавтономен, а приспособлен для проживания в кемпинге. То есть у трейлера нет резервуаров с водой, а все приборы исключительно электрические — газа нет.

Что поражает в Роберте, так это планировка, которой не мешают многочисленные емкости с водой, газовые баллоны и септики. Это настоящая квартира с полноразмерной кроватью, большой кухней и ванной комнатой, столешницами из красного дерева, виниловым покрытием пола и белыми стенами.

Семейная пара не стала оставлять кемпер себе и выставила его на продажу по цене 97 тысяч долларов — около 7 млн рублей.

9-метровый кемпер из 1973 года: снова на ходу Дом на колесах рассчитан на путешествия от одного трейлерного парка до другого, которых вдоль дорог США — множество. 9-метровый кемпер из 1973 года: снова на ходу

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Фото: Craiglist