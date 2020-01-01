Спальня на крыше машины: самая легкая и прочная

Стоимость — около 90 тысяч рублей.

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Кроссоверы и внедорожники продолжают захватывать рынок, чем пользуются производители аксессуаров для путешествий. Например, в этом году на рынке появилось множество палаток, устанавливаемых на крышу машины. Go Fast Campers сделали палатку SuperLite, которая, как заявляют в компании, стала самой легкой из прочных.

Она весит всего 36 кг, что не только влияет на центр тяжести машины, но и облегчает установку. В Go Fast Campers заявляют, что установить палатку можно самостоятельно менее чем за три минуты. Ее толщина в сложенном виде всего от 10 до 15 сантиметров, в зависимости от выбранного матраса.

В разложенном виде палатка имеет размер 127 на 228 и на 111 сантиметров, а высота входа в нее — 101 сантиметр. Такой спальни будет достаточно для двух взрослых людей с ребенком.

В компании заявляют, что при проектировании палатки они убрали все лишнее, усовершенствовали форму и применили новые материалы, благодаря чему она стала легкой и прочной.

Стоимость палатки SuperLite от Go Fast Campers составляет 1299 долларов (около 90 тысяч рублей). За дополнительные 100 долларов (7 тысяч рублей) предлагается телескопическая лестница, а еще за 279 долларов (20 тысяч рублей) — матрас.

Такую же палатку предлагает и компания Land Rover, но стоит она 240 тысяч рублей.

Фото: Go Fast Campers