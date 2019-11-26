Land Rover сделал из нового Дефендера кемпер

Компания разработала для представленного недавно Дефендера 110 специальную палатку, устанавливаемую на крышу внедорожника.

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Новый Land Rover Defender уже не так утилитарен, как его предшественник. Он стал комфортнее и создавался, скорее, для приключений, а не для работы. Но что за приключение без палатки на крыше? Чтобы подчеркнуть характер модели, Land Rover и Autohome разработали специальную палатку для крыши Дефендера.

Палатка предназначена только для Defender 110, и на нее даже нанесен логотип Land Rover. Соткана она из прочного и легкого стекловолокна, ее несложно развернуть, просто отщелкнув замок, после чего газовые стойки поднимут крышку вверх. Внутри палатки поместятся двое взрослых. Другие участники путешествия могут спать в салоне машины.

В распоряжении тех, кому посчастливится спать наверху, есть «роскошный хлопковый матрас» и подушки. Кроме того, палатка оснащена светодиодными лампами и сетками для хранения вещей. В комплект входит складная алюминиевая лестница, установить которую можно сбоку или сзади автомобиля.

Длина развернутой палатки составляет 229 мм, ширина — 131 мм, а высота — 149 мм. В сложенном состоянии высота палатки составляет около 30 см, а ее обтекаемая форма не влияет на аэродинамику машины.

Стоимость аксессуара для путешествий составляет примерно 240 тысяч рублей, а чтобы ее установить, понадобятся также оригинальные релинги Land Rover Expedition Roof Rack. Когда палатка будет предлагаться в России, пока неизвестно.

Существуют модели палаток-прицепов, которые во время стоянок превращаются в удобную небольшую квартиру.

Фото: Land Rover