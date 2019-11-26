Land Rover сделал из нового Дефендера кемпер — журнал За рулем

Land Rover сделал из нового Дефендера кемпер

Компания разработала для представленного недавно Дефендера 110 специальную палатку, устанавливаемую на крышу внедорожника.

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Кемпер на крыше — неожиданная замена автодому и палатке

Новый Land Rover Defender уже не так утилитарен, как его предшественник. Он стал комфортнее и создавался, скорее, для приключений, а не для работы. Но что за приключение без палатки на крыше? Чтобы подчеркнуть характер модели, Land Rover и Autohome разработали специальную палатку для крыши Дефендера.

Палатка предназначена только для Defender 110, и на нее даже нанесен логотип Land Rover. Соткана она из прочного и легкого стекловолокна, ее несложно развернуть, просто отщелкнув замок, после чего газовые стойки поднимут крышку вверх. Внутри палатки поместятся двое взрослых. Другие участники путешествия могут спать в салоне машины.

В распоряжении тех, кому посчастливится спать наверху, есть «роскошный хлопковый матрас» и подушки. Кроме того, палатка оснащена светодиодными лампами и сетками для хранения вещей. В комплект входит складная алюминиевая лестница, установить которую можно сбоку или сзади автомобиля.

Длина развернутой палатки составляет 229 мм, ширина — 131 мм, а высота — 149 мм. В сложенном состоянии высота палатки составляет около 30 см, а ее обтекаемая форма не влияет на аэродинамику машины.

Стоимость аксессуара для путешествий составляет примерно 240 тысяч рублей, а чтобы ее установить, понадобятся также оригинальные релинги Land Rover Expedition Roof Rack. Когда палатка будет предлагаться в России, пока неизвестно.

Фото: Land Rover

Land Rover сделал из нового Дефендера кемпер

Компания разработала для представленного недавно Дефендера 110 специальную палатку, устанавливаемую на крышу внедорожника.

Land Rover сделал из нового Дефендера кемпер — фото 1141473Land Rover сделал из нового Дефендера кемпер — фото 1141472Land Rover сделал из нового Дефендера кемпер — фото 1141474Land Rover сделал из нового Дефендера кемпер
Land Rover сделал из нового Дефендера кемпер

Компания разработала для представленного недавно Дефендера 110 специальную палатку, устанавливаемую на крышу внедорожника.

Land Rover сделал из нового Дефендера кемпер — фото 1141473Land Rover сделал из нового Дефендера кемпер — фото 1141474Land Rover сделал из нового Дефендера кемпер — фото 1141472Land Rover сделал из нового Дефендера кемпер
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Отзывы о Land Rover Defender (4)

Land Rover 2008 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

нет

Недостатки:

летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).

Комментарий:

Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё — смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом — конструктор ...

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