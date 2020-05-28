Прицеп подобной конструкции, оказывается, очень легко буксировать, да и весит он немного.

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Этому очень маленькому прицепу Heilite с единственным колесом — 65 лет. Выпущенный в 1955 году, он сделан из алюминия и оснащен тканевой палаткой, которая представляет собой довольно просторный домик на колесах. У палатки прозрачные виниловые окна, а сам прицеп служит двуспальной кроватью, под которой находится запираемое пространство для хранения вещей.

Самое интересное в трейлере то, что у него всего одно колесо с амортизатором и поворотным устройством. По углам прицепа есть откидные опорные стойки, поэтому проблем с устойчивостью не возникает. На ходу же прицеп не заваливается благодаря тому, что его сцепное устройство крепится не к стандартному фаркопу, а к двум особым креплениям, располагающимся по бокам заднего бампера машины.

По сути, это означает, что прицеп становится продолжением автомобиля и идет по тому же радиусу в поворотах даже при езде задним ходом.

Интересный кемпер из другой эпохи сегодня продается за $2827 (около 200 тысяч рублей).

Одноколесный прицеп-кемпинг — гениальная идея 1955 года Прицеп подобной конструкции, оказывается, очень легко буксировать, да и весит он немного. Одноколесный прицеп-кемпинг — гениальная идея 1955 года

При желании вы можете купить вот такой мотокемпер всего за 350 тысяч рублей.

Фото: bringatrailer.com