Презентация внедорожника и пикапа состоится осенью 2020 года, а в 2021-м начнется производство машин.

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GM опубликовал видео новых моделей Hummer EV — пикапа и внедорожника. Пикап получил просторный салон и небольшой грузовой отсек. Показанный в профиль автомобиль имеет скошенный капот и наклоненную заднюю стойку, что делает облик машины динамичнее. Пикап также имеет хорошую геометрическую проходимость: у него небольшие свесы, внушительный дорожный просвет и широкие колесные арки.

Внедорожник в профиль напоминает новинку Форда — четырехдверный Bronco. Но Hummer гораздо больше. Как и у пикапа, у электрического внедорожника отличная геометрическая проходимость с большими углами въезда и съезда, а запасное колесо висит на двери багажника.

Также в видео показан большой передний багажник и два массивных крюка в бампере. «Решетка радиатора» представляет собой часть капота, благодаря чему загрузочный проем получился невысоким по сравнению с другими электромобилями, загрузка в передний багажник которых производится через передний борт. Также показана съемная крыша машины — видны поперечины, к которым прикрепляются съемные панели.

Пикап и внедорожник получат режимы движения «Адреналин» и «Краб», назначение которых не до конца понятно, но это, безусловно, внедорожные режимы, которые GM разработал специально для Хаммера, а также новое поколение круиз-контроля.

Также в видео указывается время премьеры новых автомобилей — осень 2020 года. Ни месяц, ни число не указываются. Производство же стартует в 2021 году.

Подробнее о проекте возрождаемого Хаммера вы можете узнать здесь.

Фото, видео: GM