Автомобили будут сами «стучать» на плохие дороги

Они не только смогут жаловаться «куда следует», но и сообщать друг другу о плохом качестве дорожного покрытия.

Поставщики узлов и автокомпонентов для автомобилей ZF и Hella вместе с другими партнерами разрабатывают параметры и значения, с помощью которых состояние дорожного покрытия может быть оценено и передано через облачный сервис соответствующим дорожным службам. Новый проект носит название InFusion и предполагает также разработку соответствующего приложения, фиксирующего и определяющего состояние дороги.

А сначала сам автомобиль будет собирать и накапливать данные, полученные в ходе движения с камер и различных датчиков, установленных на автомобиле.

Соответствующая стандартизация данных позволит сообщать необходимые сведения не только в отвечающие за дороги структуры, но и через облачное приложение обмениваться информацией между автомобилями, причем не только аналогичными, но и машинами других классов. Это позволило бы предупредить других водителей о ямах или ухабах на дороге.

Проект InFusion уже стартовал в Германии, его финансирует Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры, на него выделено чуть более 2 млн евро, сообщает automobil-industrie.vogel.de. Если новация окажется удачной, ее будут продвигать и в других странах.

Водители зачастую не замечают пешеходов или даже автомобили из-за широких передних стоек, которые закрывают часть обзора. Кажется, эту проблему удалось решить.



Фото: automobil-industrie.vogel.de