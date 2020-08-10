В модельном ряду будет три автомобиля, первый из которых появится скоро.

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В 2015 году у компании Hyundai появился суббренд премиальных автомобилей Genesis, которые пользуются все большей популярностью, особенно в США. Спустя пять лет южнокорейский автопроизводитель вновь создает суббренд. Но на этот раз речь идет об электромобилях.

Название Ioniq носит четырехдверный фастбэк, который оснащается как гибридной силовой установкой, так и полностью электрической трансмиссией.

Презентация суббренда прошла в London Eye, где Hyundai также анонсировала три новые модели под маркой Ioniq. Первой из них станет Ioniq 5. Это среднеразмерный полностью электрический кроссовер EV, созданный на основе концепта Hyundai 45 — его представили год назад на Франкфуртском автосалоне. В продажу автомобиль поступит в начале 2021 года.

Следующей моделью суббренда будет электроседан Ioniq 6, прототипом которого станет концепт Prophecy, показанный в начале этого года. В продажу машина поступит в 2022 году.

В начале 2024 года модельный ряд электрокаров пополнится кроссовером Ioniq 7.

Стоит отметить, что схема числового наименования новых моделей Ioniq проста: нечетные числа — для кроссоверов, а четные — для седанов.

Машины Ioniq будут разрабатываться на новой платформе Electric Global Modular Platform (E-GMP). В компании обещают, что электромобили будут быстро заряжаться и иметь внушительный запас хода, но за счет чего это будет достигнуто — пока не объясняется.

Сегодня вечером, 10 августа 2020 года, состоится онлайн-премьера российской версии седана Kia K5.

Фото: Hyundai