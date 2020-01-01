Презентация российской версии Kia K5 пройдет онлайн

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Российская премьера нового седана Киа К5 пройдет онлайн в формате прямой Youtube-трансляции, со световым шоу и интерактивными элементами программы.
Следить за мероприятием и участвовать в нем смогут все желающие.
После презентации представителям компании можно будет задать вопросы в прямом эфире и тут же получить на них ответы. Также предусмотрены дополнительные интерактивные включения и розыгрыш призов.
Смотреть презентацию можно на Youtube-канале Kia Motors Russia и на тизерной странице модели, а также на официальных страницах компании в социальных сетях Facebook и ВКонтакте.
- Производство нового седана Киа уже началось в России.
Фото: Kia