Петербургский политех давно работает над созданием электромобиля. Университет уже публиковал некоторые подробности своей разработки под названием «Умный цифровой двойник и экспериментальный образец малогабаритного городского электромобиля с системой ADAS 3–4 уровня».
Теперь образец получил патент, который был обнаружен «Известиями» в базе Федерального института промышленной собственности.
Электромобиль разрабатывался студентами. Ими создан и дизайн кузова, и конструкция с учетом будущей технологии изготовления. Известно, что кузов машины — из стеклопластика. Дизайн салона, а также ходовая часть электромобиля также были разработаны студентами под руководством д.т.н., профессора кафедры «Прикладная математика» Юрия Болдырева.
Правообладателем патента на новый электромобиль является ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».Новая отечественная модель получила патент
Неизвестно, пойдет ли электромобиль в серию. Это маловероятно, но если найдется инвестор, то такая возможность не исключена.
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Изображения: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Федеральный институт промышленной собственности