Новая отечественная модель получила патент — журнал За рулем

Новая отечественная модель получила патент

Правообладателем патента на новый электромобиль является ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

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Петербургский политех давно работает над созданием электромобиля. Университет уже публиковал некоторые подробности своей разработки под названием «Умный цифровой двойник и экспериментальный образец малогабаритного городского электромобиля с системой ADAS 3–4 уровня».

Теперь образец получил патент, который был обнаружен «Известиями» в базе Федерального института промышленной собственности.

Электромобиль разрабатывался студентами. Ими создан и дизайн кузова, и конструкция с учетом будущей технологии изготовления. Известно, что кузов машины — из стеклопластика. Дизайн салона, а также ходовая часть электромобиля также были разработаны студентами под руководством д.т.н., профессора кафедры «Прикладная математика» Юрия Болдырева.

Новая отечественная модель получила патент

Правообладателем патента на новый электромобиль является ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

Новая отечественная модель получила патент — фото 1157537Новая отечественная модель получила патент — фото 1157538Новая отечественная модель получила патент — фото 1157539Новая отечественная модель получила патент — фото 1157541Новая отечественная модель получила патент — фото 1157540Новая отечественная модель получила патент

Неизвестно, пойдет ли электромобиль в серию. Это маловероятно, но если найдется инвестор, то такая возможность не исключена.

Изображения: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Федеральный институт промышленной собственности

Новая отечественная модель получила патент

Правообладателем патента на новый электромобиль является ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

Новая отечественная модель получила патент — фото 1157537Новая отечественная модель получила патент — фото 1157538Новая отечественная модель получила патент — фото 1157539Новая отечественная модель получила патент — фото 1157541Новая отечественная модель получила патент — фото 1157540Новая отечественная модель получила патент
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