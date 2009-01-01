BMW готовит самый маленький электрокроссовер X1

Компания подтвердила планы по выпуску iX1 с 2023 года.

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Когда в 2021 году на рынок выйдет новый BMW X1 третьего поколения, он будет базироваться на модифицированной платформе UKL, которая позволяет строить автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, подключаемые гибриды, а также полностью электрические автомобили.

Известно, что новый BMW iX1 будут выпускать с двумя версиями батареи — энергоемкостью 38 и 74 кВт.ч, которые гарантируют пробег на одной зарядке 200 и 400 километров соответственно. Визуально внешность маленького E-SUV будет выполнена в русле дизайна старшего брата iX3. Соответственно, будет имитация решетки радиатора и синие элементы, указывающие на то, что это E-модель. Интерьер, вероятно, будет другой, даже если он тоже будет с цифровой панелью. Кроме того, ожидается, что в интерьере будут использованы экологически чистые материалы.

BMW планирует к 2030 году продать более семи миллионов автомобилей с электрифицированными приводами. К 2023 году должно появиться 25 электрифицированных моделей, около десяти из которых будут полностью электрическими. За электрокарами BMW i3 и BMW iX3 последуют i4 (в 2021) и электрическая 3-я серия (2022 год), выпуск i5 и i7 планируют начать с 2023 года.

В рамках программы Power of Choice («Сила выбора») BMW запускает сразу серию моделей на одной платформе — с обычными двигателями, в виде подключаемого гибрида и электромобиль. В русле этой программы BMW X1, который будет перезапущен в 2021 году, также получит полностью электрическую версию.

Изображение: BMW