Квадратный подбородок: BMW обновил кроссовер X1

Решетка радиатора у машины стала больше, а «подбородок» — квадратнее, но это все тот же X1.

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Внешность обновленного кроссовера BMW X1 приведена в соответствие с обликом BMW 1-й серии нового поколения, официальные фотографии которого были опубликованы на этой неделе.

Небольшие штрихи добавились как во внешности, так и в оформлении салона. Неудивительно, что BMW X1 получил увеличенную решетку радиатора — это новая концепция компании: чем больше модель, тем массивнее и ее решетка. Как и в новой 1-й серии, обновленная решетка теперь находится посередине, а передние фары оснащены дополнительными светодиодными модулями. Также X1 получил «точеный подбородок», и стал сильнее напоминать кроссоверы X5 и X7, сменив круглые противотуманки на горизонтальные.

В задней части появились L-образные фонари и новые патрубки выхлопной системы. Модель M Sport получила новый обвес. Изменился и дизайн колесных дисков, а палитра цветов окраски кузова обзавелась новыми оттенками — Storm Bay, Jucaro Beige и Misano Blue.

В салоне теперь есть новый электронный переключатель передач, контрастная строчка на панели и ковриках. Обновился и сенсорный экран, его диагональ сейчас — 8,8 дюйма. Но это опция.

В техническом оснащении ничего не изменилось: кроссовер оснащается теми же сочетаниями двигателей и коробок передач, а также системой полного привода.

Стоимость обновленного BMW X1 пока не озвучена. Цены на него станут известны ближе к концу года.

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Фото: BMW