BMW снова троллит Мерседес. Но очень трогательно

66-летнего главу Daimler Дитера Цетше в минувшую среду сменил на посту генерального директора Ола Келлениус. А ближайший конкурент — компания BMW — посвятила этому событию мини-фильм, в котором тепло прощается с коллегой-конкурентом.

Выход на пенсию, безусловно, важное, хотя и грустное событие в жизни. Перед нами последний день генерального директора Daimler Дитера Цетше, а впереди новая и совсем другая жизнь. Под аплодисменты многочисленных сотрудников он отдает пропуск, прощается и покидает офис. Камера по пятам следует за двойником Цетше — его ни с кем не спутать — выдают фирменные моржовые усы и очки без оправы.

Черный Mercedes-Benz S-класса с водителем доставляет его до порога дома. Пришло время попрощаться и со служебным автомобилем. И все это было бы неимоверно грустно, если бы не один сюрприз, который придумала BMW. После того, как автомобиль уезжает, Цетше пробирается в гараж на две машины и садится за руль оранжевого спортивного кабриолета BMW i8, чтобы рвануть «на волю». Появляется надпись: «Наконец-то свобода».

Заканчивается мини-фильм словами благодарности: «Спасибо, Дитер Цетше, за годы вдохновляющего соревнования», за которыми следует эмблема BMW и слоган автопроизводителя: «Удовольствие от вождения».

В последние годы обе компании сталкиваются с одними и теми же проблемами: появлением «выскочек», внедряющих автономные и электромобили, таких как Tesla, кипящей торговой войной с США и изменением вкусов потребителей в сторону совместного использования автомобилей.

Столь добрый фильм от самого серьезного конкурента Daimler говорит о том, что два автопроизводителя больше не противостоят друг другу, а даже напротив, готовы объединить усилия, например, в создании автономных автомобилей. Поодиночке это делать слишком дорого.

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Видео: YouTube