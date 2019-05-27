Стали известны подробности о самом доступном BMW

Новый BMW 1-й серии разработан с чистого листа, базируется на переднеприводной платформе и не имеет ничего общего с предшественником.

Материалы по теме BMW снова троллит Мерседес. Но очень трогательно

Автопроизводители, выводя на рынок новые автомобили, часто говорят о них как об абсолютно новых. В большинстве случаев это не совсем так, но третье поколение BMW 1-й серии — исключение.

Автомобиль был разработан с нуля, а главным изменением стала переднеприводная платформа с возможностью оснащения системой полного привода. Это далеко не первая переднеприводная модель BMW. До нее передний привод по умолчанию получили BMW 2-й серии, седан 1-й серии, доступный на некоторых рынках, и новый кроссовер X1.

Вопреки традиции делать автомобили от поколения к поколению все больше и больше, новый BMW 1-й серии на 5 мм короче своего предшественника. Его длина составляет 4319 мм. Ширина увеличилась на 34 мм и теперь составляет 1799 мм, а высота стала больше на 13 мм, достигнув 1434 мм. Что касается колесной базы, то она теперь короче на 20 мм, 2670 мм.

Дизайн автомобиля кардинально отличается от прежнего. С первого же взгляда видно довольно много перемен как снаружи, так и внутри. Например, как и другие компактные модели BMW, новая 1-я серия имеет увеличенную решетку радиатора, «ноздри» которой сливаются воедино. По бокам ее расположены фары простой формы, которые могут быть полностью светодиодными. В зависимости от комплектации автомобиль оснащается разными бамперами. Сбоку видны слегка обновленная линия Хофмайстера и новые ручки дверей, под которыми проходит восходящая линия, делающая силуэт автомобиля более динамичным. К слову, впервые на модели доступна такая опция, как панорамная крыша. Задние фонари стали тоньше и шире и могут быть полностью светодиодными.

Переход на переднеприводную платформу сделал салон автомобиля просторнее. Например, в области ног задних пассажиров появились дополнительные 33 мм пространства, а в области головы — дополнительные 19 мм. На 13 мм просторнее стало и в области плеч. Багажник при этом прибавил вместительности на 20 литров. Его объем составляет 380 литров, а при сложенных спинках задних сидений — 1200. За дополнительные деньги покупатели смогут оснастить дверь багажника электроприводом.

Приборная панель BMW 1-й серии похожа на те, которые мы видели в других новых автомобилях компании. Справа от нее находится 8,8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, которой можно управлять при помощи жестов. В более дорогих комплектациях устанавливаются 10,25-дюймовые экраны мультимедиа и панели приборов.

BMW 1-й серии будут оснащаться парой бензиновых двигателей и тремя турбодизелями, а также самым мощным в мире 4-цилиндровым 2-литровым двигателем в версии M135i xDrive. Он имеет 306 л.с. и 450 Нм и работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробки передач. До скорости 100 км/ч эта версия разгоняется за 4,8 секунды, а ее максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Самой доступной стала версия 118i с трехцилиндровым 1,5-литровым двигателем мощностью 138 л.с. и 220 Нм, который оснащается либо 6-ступенчатой механикой, либо 7-ступенчатым автоматом. Версия 116d имеет трехцилиндровый 1,5-литровый турбодизель мощностью 115 л.с. и 270 Нм, а версия 118d — четырехцилиндровый двигатель объемом 2 литра и мощностью 148 л.с. и 350 Нм. Самый мощный турбодизель версии 120d xDrive также имеет объем 2 литра, но уже 188 л.с. и 400 Нм.

Дебют нового поколения 1-й серии состоится в Мюнхене 25 июня в рамках мероприятия #NextGen. Таким же будет показан BMW Gran Coupe 8-й серии. Выход BMW 1-й серии запланирован на тот же месяц, а поставки клиентам начнутся до конца года.

Между BMW и Mercedes-Benz затеялась новая перепалка в связи с уходом со своего поста главы Daimler Дитера Цетше.

Гибридная силовая установка BMW, в основу которой лег 1,5-литровый трехцилиндровый мотор, получила звание «Лучший гибридный силовой агрегат».

Фото: BMW