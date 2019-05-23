Названы победители 21-го международного конкурса «Двигатель года». Жюри из 70 автомобильных журналистов из 31 страны мира (в том числе и из России), кроме основного приза, раздают и другие награды.
Итак, безусловно лучшим (International Engine Of The Year) назван 720-сильный 3,9-литровый битурбомотор V8 от Ferrari, который устанавливается на модели 488 GTB, 488 Spider и 488 Pista
Как и в предыдущие годы, этот мотор также победил еще в двух номинациях: «Лучший спортивный двигатель» и лучший среди моторов мощностью более 650 л.с.
На втором месте оказалась аккумуляторно-электрическая трансмиссия Jaguar, показывающая, насколько быстро внедряются технологии нового века в мире, ратующем за сокращение выбросов CO2. Полностью электрическая система впервые была применена в модели I—Pace и имеет следующие основные показатели: мощность 400 л.с., дальность пробега на одной зарядке — около 500 км и время разгона до «сотни» — 5 секунд. Ранее в этом году I—Pace победил в конкурсе «Европейский автомобиль года-2019», завоевав еще одну престижную награду от автомобильных СМИ.
Место на подиуме досталось и 4-литровому твинтурбо V8, мощностью 612 л.с., который используют в различных моделях Mercedes—AMG и Aston Martin.
Победители в различных номинациях:
- International Engine of the Year — Ferrari 3.9-litre biturbo V8
- «Новинка»: 400-сильная электрическая силовая установка Jaguar I-Pace
- «Лучший спортивный двигатель»: 3,9-литровый V8 Ferrari
- «Полностью электрическая трансмиссия»: силовая установка Jaguar I-Pace
- «Лучший гибридный силовой агрегат»: 1,5-литровый трехцилиндровый BMW i8
- «Менее 150 л.с.»: литровый трехцилиндровый двигатель Ford EcoBoost
- «От 150–250 л.с.»: 2,0-литровая турбо-«четверка» Audi TFSI
- «От 250 до 350 л.с.»: 2,5-литровый турбомотор Porsche
- «От 350–450 л.с.»: 400-сильная электрическая силовая установка Jaguar I-Pace
- «От 450–550 л.с»: 4,0-литровый битурбодвигатель V8 от Mercedes—AMG
- «От 550 до 650 л.с.»: 3,9-литровый мотор V8 от Ferrari (его 600-сильная версия)
- «Более 650 л.с.»: 3,9-литровый V8 (Ferrari) 720 л.с.
Напомним, что конкурс «Всемирный мотор года» проводится с 1999 года.
- Итоги предыдущих конкурсов ищите по ссылке.
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