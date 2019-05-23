Международное жюри экспертов подвело итоги: в 2019 году в четвертый раз подряд в конкурсе победил 720-сильный 3,9-литровый битурбомотор V8 от Ferrari.

Названы победители 21-го международного конкурса «Двигатель года». Жюри из 70 автомобильных журналистов из 31 страны мира (в том числе и из России), кроме основного приза, раздают и другие награды.

Итак, безусловно лучшим (International Engine Of The Year) назван 720-сильный 3,9-литровый битурбомотор V8 от Ferrari, который устанавливается на модели 488 GTB, 488 Spider и 488 Pista

Как и в предыдущие годы, этот мотор также победил еще в двух номинациях: «Лучший спортивный двигатель» и лучший среди моторов мощностью более 650 л.с.

На втором месте оказалась аккумуляторно-электрическая трансмиссия Jaguar, показывающая, насколько быстро внедряются технологии нового века в мире, ратующем за сокращение выбросов CO 2 . Полностью электрическая система впервые была применена в модели I—Pace и имеет следующие основные показатели: мощность 400 л.с., дальность пробега на одной зарядке — около 500 км и время разгона до «сотни» — 5 секунд. Ранее в этом году I—Pace победил в конкурсе «Европейский автомобиль года-2019», завоевав еще одну престижную награду от автомобильных СМИ.

Место на подиуме досталось и 4-литровому твинтурбо V8, мощностью 612 л.с., который используют в различных моделях Mercedes—AMG и Aston Martin.

Победители в различных номинациях:

International Engine of the Year — Ferrari 3.9-litre biturbo V8

«Новинка»: 400-сильная электрическая силовая установка Jaguar I-Pace

«Лучший спортивный двигатель»: 3,9-литровый V8 Ferrari

«Полностью электрическая трансмиссия»: силовая установка Jaguar I-Pace

«Лучший гибридный силовой агрегат»: 1,5-литровый трехцилиндровый BMW i8

«Лучший гибридный силовой агрегат»: 1,5-литровый трехцилиндровый BMW i8 «Менее 150 л.с.»: литровый трехцилиндровый двигатель Ford EcoBoost

«От 150–250 л.с.»: 2,0-литровая турбо-«четверка» Audi TFSI

«От 250 до 350 л.с.»: 2,5-литровый турбомотор Porsche

«От 350–450 л.с.»: 400-сильная электрическая силовая установка Jaguar I-Pace

«От 450–550 л.с»: 4,0-литровый битурбодвигатель V 8 от Mercedes — AMG

8 от — «От 550 до 650 л.с.»: 3,9-литровый мотор V8 от Ferrari (его 600-сильная версия)

«Более 650 л.с.»: 3,9-литровый V 8 ( Ferrari ) 720 л.с.

Напомним, что конкурс «Всемирный мотор года» проводится с 1999 года.