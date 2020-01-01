Hyundai показала очертания большого кроссовера Ioniq 7

Автомобиль с «интеллектуальным жилым пространством» должен появиться в 2024 году. Хотя, по сути, это уже совсем другая марка, ведь Ioniq стал новым электромобильным брендом компании.

Долгое время в моде были обтекаемые формы, а теперь при подготовке автомобиля будущего рисуют угловатый передок со сплошной светодиодной полоской на кромке капота и L-образными светодиодными дневными ходовыми огнями. Венчает слегка очерченный капот большой логотип Hyundai. Очень простой и лаконичный дизайн, без изысков, по крайней, мере, если судить по тизеру.

В целом автомобиль выглядит угловато, но картинка не дает никакой информации о размерах модели. Хотя известно, что после Ioniq 5 и Ioniq 6, которые появятся раньше и займут сегмент С, модель Ioniq 7 должна быть крупнее и расположится в среднем классе (сегмент D).

Что можно сказать точно, внедорожник базируется на платформе E-GMP (Electric Global Modular Platform), которая позволяет строить не только электрокары, но и создавать версии с топливными элементами и подключаемые гибриды.

Аккумуляторные батареи электрокара размещены на платформе в днище между осями. В автомобиле ровный пол и значительно больше места для пассажиров, чем в сопоставимом кроссовере среднего класса. Инженеры уверяют, что создали «интеллектуальное жилое пространство» с большими возможностями трансформации, сообщает auto-motor-und-sport.de.

Подпитка полноприводного электрокроссовера будет осуществляться с помощью зарядного устройства мощностью 150 кВт. Хотя Ioniq 5 и Ioniq 6, вероятно, выйдут на рынок с батареями энергоемкостью не менее 64 кВт.ч, емкость аккумулятора в более крупном Ioniq 7 должна быть значительно выше, но пока эти данные не раскрывают. Известно лишь, что запас хода на одной зарядке будет составлять около 500 километров.

Поскольку выход Ioniq 7 на рынок ожидается не раньше 2024 года, Hyundai сначала должен представить соответствующий концепткар, и тогда, вероятно, раскроют некоторые технические подробности автомобиля.

А компания BMW в 2023 году обещает выпустить самый маленький электрический кроссовер iX1. В баварской компании также следуют курсу всеобщей электромобилизации.

Фото: Hyundai