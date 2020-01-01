Сколько на самом деле стоит обслуживание электромобиля? Немало!

В качестве примера были представлены затраты на техническое обслуживание Tesla Model S с пробегом почти 500 тысяч километров.

Материалы по теме Электромобили уже выгоднее ДВС. На копейки

Одним из многих рекламируемых преимуществ электромобилей по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания являются более низкие расходы на техническое обслуживание. Но действительно ли экономия настолько существенная?

Когда на рынке появились первые модели Tesla, в частности Model S, было непонятно, насколько надежными они окажутся в долгосрочной перспективе. В конце концов, они выпускались молодой компанией с небольшим опытом. С тех пор продажи Tesla резко выросли, и некоторые владельцы успели проехать на Теслах сотни тысяч километров.

Один из таких владельцев — Стив Сасман. В 2014 году он купил подержанную Model S P85 с пробегом в 35 тысяч миль (примерно 56 тысяч километров). Он много ездил на электромобиле и продал его через пять лет с пробегом 214 072 мили (344 515 км). Он даже путешествовал на Тесле по 48 штатам и Канаде. Так во сколько ему обошлось удовольствие?

Всего на техническое обслуживание Сасман потратил 5415 долларов (почти 400 тысяч рублей). При этом самые значительные затраты — это 2215 долларов (около 160 тысяч рублей) за новый экран информационно-развлекательной системы и 790 долларов (почти 60 тысяч рублей) за новый порт зарядки. Он также сменил два комплекта шин, заменил дверную ручку, 12-вольтовый аккумулятор и кое-что еще по мелочи.

Нынешний владелец Tesla Model S продолжает ездить на электромобиле и недавно преодолел отметку 300 000 миль (482 803 км). Затраты на техническое обслуживание за последние 86 000 миль (138 403 км) составили около 5000 долларов (примерно 360 тысяч рублей). В общем, получается, что за 300 000 миль пробега и 6 лет службы Тесла обойдется примерно в 10 000 долларов (около 728 тысяч рублей) — более 120 тысяч рублей в год, что сопоставимо с затратами на техобслуживание машины с двигателем внутреннего сгорания.

Появилось новое понятие — стоимость вождения, что обусловлено многочисленными платными услугами для автовладельцев. И именно стоимость вождения постепенно сделает машины совершенно невыгодными.

Фото: Tesla