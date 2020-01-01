Странная коллаборация к юбилею производителя электроники.

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В продаже в Китае появился особый Lamborghini, который компания Xiaomi выпустила к своему 10-летнему юбилею, — специальная версия карта Ninebot GoKart Pro.

Характеристики карта на электрической тяге, конечно же, несравнимы с характеристиками Lamborghini, но Ninebot GoKart Pro окрашен в фирменный желтый цвет Giallo Orion и украшен фирменными наклейками итальянского суперкара. Также карт получил особый обвес и высокое антикрыло сзади, небольшой руль и удобное по меркам карта сиденье. В Xiaomi утверждают, что Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition способен выдержать водителя весом до 100 кг.

Xiaomi и Lamborghini выпустили карт. Всего 100 тысяч Странная коллаборация к юбилею производителя электроники. Xiaomi и Lamborghini выпустили карт. Всего 100 тысяч

Полностью электрический карт оснащен аккумуляторной батареей на 432 Вт.ч, которой хватает примерно на 62 круга 400-метровой трассы (24,8 км) при езде на максимальной скорости 40 км/ч. Кроме того, он оснащается светодиодными фарами цвета Ice Lake Blue, системой эмуляции звука, воссоздающей звук двигателя Lamborghini. В стандартную комплектацию входят шины, изготовленные на заказ специально для дрифта.

Lamborghini тоже попадают под отзывы — недавно была объявлена сервисная кампания, в которой участвовал всего один суперкар.

Фото: Xiaomi