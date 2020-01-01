Пока известно, что это электрокроссовер и что кодовое название модели JW.

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Судить о внешности машины пока рано, тем более что ее кузов закрыт плотным камуфляжем. Создается кроссовер на новой электроплатформе, которая будет использоваться также в электромобилях Hyundai, Kia и, скорее всего, суббренда Ioniq.

Новая модель Genesis имеет те же пропорции, что и хэтчбек Hyundai 45 EV, но у новинки на фото дверь багажника более покатая, а дорожный просвет больше.

Передняя часть автомобиля скрыта, и частично видны только фары. Но можно различить небольшой воздухозаборник между ними и и небольшие вентиляционные отверстия в бампере.

Фотографий салона нет, но нетрудно догадаться, что в его отделке станут применяться дорогие материалы, а оснащение будет самым современным, так как машины премиального бренда Hyundai намерены конкурировать с автомобилями BMW, Audi и Mercedes—Benz.

Как писал Korean Car Blog, платформа E—GMP позволяет размещать несколько больших и емких аккумуляторов, а дальность хода на одной зарядке сможет достигать 500 километров. Не исключено, что предлагаться будут как моноприводные варианты машины, так и полноприводные.

Производство электрического кросс-купе Genesis EV может начаться в июне 2021 года. Если это так, то презентация должна состояться в конце этого или начале следующего года.

Под новым суббрендом Ioniq компания Hyundai намерена выпускать исключительно электромобили, а о модельном ряде нового бренда вы можете узнать здесь.

Фото: motor1.com