В Узбекистане готовят электрокар за 3 тыс. долларов

Завод по сборке самых дешевых в мире электромобилей уже строят в городе Коканд.

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О том, что в узбекском Коканде началось строительство завода по сборке электромобилей, сообщила узбекская редакция журнала Forbes.

Здесь хотят выпускать электромобили по розничной цене всего 3 тысячи долларов (около 220 тысяч рублей), а реализует проект местный производитель метанового и пропанового оборудования, комплектующих и запчастей «Шаффоф омад саноат» совместно с китайской компанией Silk Road Company.

В новое предприятие планируется вложить 30 млн долларов, из которых 24 млн долларов выделят китайцы, а его площадь составит 30 тысяч кв. м. Выпускать электромобили планируют уже в следующем году для местного рынка и с прицелом на экспорт. Попадут ли дешевые электрокары в Россию, пока неизвестно.

В Ташкенте планируют оснастить электрокарами службу такси и уже закупили 500 автомобилей китайского производителя BAIC.

Была информация, что и GM Uzbekistan (ныне UzAuto Motors) разрабатывает электромобиль на базе Chevrolet Spark. Но об этом проекте ничего не известно.

Тем временем в Турции готовят к серийному производству кроссовер Togg.

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