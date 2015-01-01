В Узбекистане готовят электрокар за 3 тыс. долларов

О том, что в узбекском Коканде началось строительство завода по сборке электромобилей, сообщила узбекская редакция журнала Forbes.
Здесь хотят выпускать электромобили по розничной цене всего 3 тысячи долларов (около 220 тысяч рублей), а реализует проект местный производитель метанового и пропанового оборудования, комплектующих и запчастей «Шаффоф омад саноат» совместно с китайской компанией Silk Road Company.
В новое предприятие планируется вложить 30 млн долларов, из которых 24 млн долларов выделят китайцы, а его площадь составит 30 тысяч кв. м. Выпускать электромобили планируют уже в следующем году для местного рынка и с прицелом на экспорт. Попадут ли дешевые электрокары в Россию, пока неизвестно.
В Ташкенте планируют оснастить электрокарами службу такси и уже закупили 500 автомобилей китайского производителя BAIC.
Была информация, что и GM Uzbekistan (ныне UzAuto Motors) разрабатывает электромобиль на базе Chevrolet Spark. Но об этом проекте ничего не известно.
- Тем временем в Турции готовят к серийному производству кроссовер Togg.
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