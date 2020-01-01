Уже известно, что первым экспортным рынком станет Германия, а потом, глядишь, машины доедут и до России…

Турция планирует начать продажи кроссовера нового автомобильного бренда Togg в 2022 году, пишет немецкая Handelsblatt. О намерении запустить в стране автомобильное производство Турция объявила в конце прошлого года, и первым местным брендом должен стать Togg. Генеральный директор марки Гюркан Каракас на онлайн-конференции подтвердил планы и дал прогноз по графику — первый электрический кроссовер появится с салонах дилеров через 18 месяцев.

Федеративная Республика Германия станет первым экспортным рынком для Togg, потом машины будут предлагать в Италии и Франции.

«Наша команда готова к глобальной конкуренции», — похвастался Каракас.

Togg поддерживается Министерством промышленности Турции и консорциумом независимых компаний. По имеющимся данным, в проект уже вложено около 2,6 миллиарда евро. В среднесрочной перспективе новый бренд предложит пять электрических моделей.

Об электрическом кроссовере известно, что он способен проехать до 500 километров на одной зарядке. Над проектом работали 180 инженеров, а на сборочном производстве, расположенном недалеко от Стамбула, будут трудиться более 4000 человек.

Объявляя о старте проекта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это «историческим днем» для страны. «Мечта 60 лет сбудется с Тоггом», — отметил Эрдоган. Он давно мечтал наладить в стране автопроизводство, и до него такие попытки были. В 1960-х годах Турция пыталась создать собственную марку Devrim, но проект потерпел неудачу.

Неизвестно, привезут ли Тогг в Россию, учитывая, что электромобили у нас пользуются небольшим спросом, но вот запчастями Турция обещала нас завалить.



Мечта Эрдогана: турецкий кроссовер Togg готовят к серийному производству Уже известно, что первым экспортным рынком станет Германия, а потом, глядишь, машины доедут и до России… Мечта Эрдогана: турецкий кроссовер Togg готовят к серийному производству

Фото: Togg