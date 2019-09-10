Турецкий автопром завалит нас запчастями

Импорт запчастей в 2019 году достигнет 500 млн долларов, ожидают власти Турции.

В этом году на выставке автокомпонентов «Автомеханика», прошедшей в августе, приняло участие рекордное число ведущих турецких автопроизводителей. И это не случайно, для Турции Россия — важнейший торговый партнер.

Экономические отношения между Россией и Турцией развиваются, растет и торговля между двумя странами, радуется вице-президент Ассоциации экспортеров автомобильной промышленности Улудаг Сабунджу. В былые времена экспорт узлов и компонентов в Россию достигал 1,2 млрд долларов, но потом был длительный период спада. Однако в последнее время связи опять стали укрепляться, передает слова вице-президента турецкое издание «Ени месаж».

В 2019 году автомобильный экспорт в Россию превысит 500 млн долларов, ожидает турецкий топ-менеджер.

Турция рассматривает «Автомеханику» в Москве как площадку для расширения сотрудничества с Россией — в этом году на выставку приехали 52 турецкие компании, а в следующем году участников ожидается еще больше.

Турецкие бизнесмены представляют множество продуктов и услуг в автомобильной сфере, от автокомпонентов до коммерческих автомобилей, от дизайна интерьера до оборудования для обеспечения безопасности, от деталей двигателя до звуковых систем и телекоммуникаций.

Кроме того, на Московском международном автомобильном форуме, состоявшемся одновременно с выставкой, турецкие коммерсанты провели двусторонние переговоры и установили новые торговые связи.

Нам тоже есть чем соблазнить турецких потребителей: так, на авиакосмическом салоне МАКС Путин показал Эрдогану Aurus Senat и вертолет Ansat в стилистике Ауруса.

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