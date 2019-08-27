Путин показал Эрдогану Aurus Senat и вертолет Ansat в стилистике Ауруса

Lada XRAY Cross с вариатором — бегство от АМТ Нашелся повод похвалить Ладу — команда отказалась от своей неудачной разработки АМТ и предложила для Иксрея японский вариатор. Этому я очень рад. Автомобиль какого года лучше купить на вторичке Один из важных вопросов, возникающих у тех, кто собирается обзавестись подержанным авто. Одни считают, что лучше взять свежий российский автомобиль, другие за те же деньги предпочитают иномарку постарше. Avtocod.ru рассказывает, к машинам какого года стоит присмотреться повнимательнее. Новый китайский кроссовер: цена — чуть ниже 1 миллиона Недавно в России начали продавать FAW Besturn X40. Это второй кроссовер в российской легковой линейке FAW после Бестурна X80. Новинка чуть компактнее, легче и с меньшим мотором.