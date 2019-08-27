Путин показал Эрдогану Aurus Senat и вертолет Ansat в стилистике Ауруса — журнал За рулем

Путин показал Эрдогану Aurus Senat и вертолет Ansat в стилистике Ауруса

Вертолет Ansat с салоном повышенной комфортности создан при участии специалистов НАМИ.

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Названа стоимость Aurus Senat. Все же 18 миллионов!

Сегодня на Международном авиакосмическом салоне МАКС Владимир Путин показал Реджепу Эрдогану седан Aurus Senat, озвучив его стоимость — 18 млн рублей. Российский лидер кратко рассказал об автомобиле, а президент Турции осмотрел салон и «обещал подумать», сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Потом они прошли к вертолету Ansat, который был представлен впервые. Особенность этого летательного аппарата в том, что дизайн-проект его салона, созданный специалистами холдинга «Вертолеты России» и НАМИ, повторяет стилистику премиального Ауруса. Это неслучайно, ориентирована новинка также на рынок VIP—перевозок.

Салон вертолета отделан кожей и шпонированным алюминием. Кабина экипажа по цвету соответствует пассажирскому салону и также отличается от классической. Здесь присутствуют и кожаные элементы.

Интерьер вертолета начали разрабатывать в апреле 2019 года, сообщает ТАСС. Как отметил генеральный директор «Вертолетов России» (входит в Ростех) Андрей Богинский, Ансат станет достойным дополнением к линейке Aurus и после завершения испытаний начнется прием заказов на новую машину.

Напомним, Международный авиасалон МАКС-2019 открылся сегодня в Жуковском.

Путин показал Эрдогану Aurus Senat и вертолет Ansat в стилистике Ауруса

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, Гавриил Григоров/ТАСС, Ладислав Карпов/ТАСС

Путин показал Эрдогану Aurus Senat и вертолет Ansat в стилистике Ауруса
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