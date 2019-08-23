Названа стоимость Aurus Senat. Все же 18 миллионов! — журнал За рулем

Названа стоимость Aurus Senat. Все же 18 миллионов!

Сегодня открылся первый в Москве шоурум автомобилей Aurus.

Aurus Senat
Aurus Senat

Aurus > Senat

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В комплексе «Москва-Сити» открылся первый шоурум бренда Aurus, модельный ряд которого на сегодняшний день представлен пока двумя автомобилями — седаном Senat S600 и лимузином Senat L700. В ходе мероприятия была озвучена стоимость небронированного седана в базовой комплектации. Она, как и анонсировалось ранее, составила 18 млн рублей.

«Автомобиль, который представлен перед вами, — Aurus Senat. Его цена в базовой комплектации — 18 млн рублей», — сказал генеральный директор Aurus Адиль Шириновон на церемонии открытия шоурума Aurus.

Напомним, что модельный ряд Aurus будет состоять из автомобилей разного класса. Это седан Senat S600, лимузин L700, минивэн Arsenal, внедорожник Komendant, а также пока безымянный кабриолет, который уже принимал участие в Параде Победы. Не исключено и появление купе. Кроме того, в ряду Aurus заявлены мотоцикл и даже вертолет.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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Отзывы о Aurus Senat (3)

Aurus 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

На ишаках пусть ездят

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