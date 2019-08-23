Названа стоимость Aurus Senat. Все же 18 миллионов!

Новая версия Lada XRAY Cross — теперь с вариатором! Известно, что установка вариатора на Renault Logan Stepway повлекла за собой уменьшение дорожного просвета. Иксрею в исполнении Cross полагается точно такой же силовой агрегат, что и собратьям по альянсу. Удалось ли вазовским инженерам сохранить при этом достаточно большой клиренс? Это мы выяснили в ходе тест-драйва новинки. Какие отмазки используют продавцы б/у авто Сервис по проверке истории автомобилей avtocod.ru узнал, какие отмазки используют продавцы б/у машин. Мы отобрали проблемные авто с досок объявлений и связались с их владельцами. 8 машин продавались с ДТП, столько же числилось в залоге, 5 имели регистрационные ограничения. Как отмазывались продавцы, отвечая на наши вопросы, читайте в материале. Универсал за 600 тысяч: 4 лучших предложения Новых универсалов в России мало. Выбор подержанных шире, но тоже особо не размахнешься. Эксперт «За рулем» присмотрел интересные (в том числе по бюджету) варианты в разных классах.