Электромобиль JAC iEV7S прошел российскую сертификацию

Это значит, что уже в августе машины могут начать поступать к дилерам.

В базе Роспатента появилось Одобрение типа транспортного средства для электромобиля iEV7S, созданного на базе компактного кросс-хэтча JAC S2. «Электричка» уже продается в Украине, а в августе, по ранее озвученным компанией планам, должна появиться и в России. Есть вероятность, что планы сбудутся.

В ОТТС указано, что пиковая мощность электродвигателя составляет 85 кВт (т.е. около 115 л.с.), что соответствует ранее озвученным показателям. Официальное время зарядки в быстром режиме составляет 1,5 часа, а при зарядке от бытовой электросети, согласно ОТТС, придется затратить восемь часов.

По габаритам JAC iEV7S — одноклассник Lada XRAY. Максимальная скорость составляет 130 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 12 секунд. Прогнозируемая цена в России — около 2 000 000 рублей.

Заявленный пробег на одной зарядке у китайского электромобиля — около 280 км. У российской Zetta, готовящейся к производству, показатель скромнее — всего 180 км, однако и обозначенная цена ниже почти в четыре раза.

Фото: JAC