Путь на кладбище: сделан Tesla-катафалк

Это не шутка — такой электромобиль будет востребован, так как многие места захоронений находятся в особых зонах, куда въезд машинам с двигателями внутреннего сгорания запрещен.

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Этот Coleman Milne BINZ.E — результат сотрудничества базирующейся в Болтоне компании Coleman Milne и немецкой фирмы BINZ International. В его основе лежит электромобиль Tesla Model S, который был доработан для размещения в кузове гроба. В результате задняя часть автомобиля была удлинена, а линия крыши стала выше. Увеличилась и колесная база, чтобы машина не смотрелась нелепо.

Тюнинг электромобиля — дело несложное. У него нет, например, карданного вала, топливной системы и других вещей, которые нужно наращивать вместе с кузовом. Достаточно лишь удлинить провода.

В Colman Milne заявляют, что запас хода катафалка может составлять до 354 километров, хотя возможность разгоняться до 100 км/ч примерно за 3 секунды у машины сохранилась. И это, если представить себе столь скоростные похороны, действительно смешно. В остальном катафалк идеален для похорон в условиях современных городов. Он может въезжать в зоны, куда доступ машинам с ДВС закрыт, и ездить абсолютно тихо, не раздражая идущих за ним людей запахом выхлопа.

Управляющий директор Coleman Milne Ли Хадсон считает, что BINZ.E представляет собой идеальный катафалк будущего.

Директора похоронных бюро, которым понравилась идея электрического катафалка, могут связаться с компанией Coleman Milne, работники которой с удовольствием организуют тест-драйв машины.

В России тоже сделали особый катафалк — беспилотный, на базе Лады Гранты.

Фото: Coleman Milne