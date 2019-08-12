В России создали беспилотный катафалк Lada — журнал За рулем

В России создали беспилотный катафалк Lada

Госфинансирование проекта не предполагается.

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Первый в мире беспилотный катафалк на базе Lada, развивающий скорость до 5 километров в час, разработали российские студенты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы «Автонет». Образец создан на базе универсала Lada Kalina группой сибирских студентов-разработчиков и отправлен на существенную доработку. Ребята нашли ему применение в качестве похоронного транспортного средства, предназначенного для перевозки умерших на территории кладбищ.

Финансирование проекта не предполагается, но студентам обещают предоставить консультацию высококлассных специалистов-разработчиков автоматизированного транспорта из Яндекса, МАДИ, КАМАЗа и других компаний, занимающихся испытаниями беспилотных транспортных средств.

Таким образом, автомобилю, возможно, удастся увеличить скорость, а также найти ему другое применение. Хотя представитель «Автонета» отметил, что в будущем и сфера ритуальных услуг «претерпит цифровые изменения».

Фото: Lada

Рисунок: «Автонет»

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