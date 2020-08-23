Кемпер выглядит как домик, но при этом имеет современное оснащение.

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Существует множество автодомов, в том числе уникальных, внедорожных, в стиле ретро или хай-тек, практичных и роскошных, но такого кемпера мы еще не видели. Это Rumi от компании Supertramped.

Зрители на видео — не случайные люди. Среди них есть пара, купившая кемпер Rumi, которые впервые видят свой новый дом на колесах. Зрители определенно находятся под впечатлением, и несложно понять, почему.

Снаружи кемпер ничем не выделяется, если не считать печную трубу на крыше и наклейки на бортах. Но внутри Rumi представляет собой идеализированный фермерский дом 1920-х годов. Куда бы вы ни посмотрели, вы увидите древесину разной текстуры: мебель, доски пола, массивная столешница и даже обшивка стен. На кухне есть фартук из цветной плитки, ею же выстлан пол, на котором стоит обогреватель. Здесь есть даже витражи!

Кстати, кухня оснащена всем необходимым и на ней можно готовить даже сложный праздничный ужин. Есть трехконфорочная плита и миниатюрная духовка. Высокий медный кран удобен для мытья даже больших кастрюль.

Между зоной отдыха и кухней вставляется специальная панель, которая становится кроватью. Лежа на ней отдыхающие могут любоваться небом через люк метровой ширины. При этом можно слушать музыку через систему объемного звучания. Также в машине есть небольшой душ.

Автодом в фермерском стиле — дерево и печная труба Кемпер выглядит как домик, но при этом имеет современное оснащение. Автодом в фермерском стиле — дерево и печная труба

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Фото: Facebook

Видео: Youtube