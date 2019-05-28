Без шансов: Tesla Model 3 против заряженного Corvette — журнал За рулем

Без шансов: Tesla Model 3 против заряженного Corvette

Угадаете исход гонки, не включая видео?

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Заезды драг-рейсинга, где «электрички» соревнуются с бензиновыми монстрами, похоже, готовы выделиться в отдельный жанр, и особенно те, в которых участвуют машины Tesla. Новое видео на эту тему поражает: шансов у одного из соревнующихся не остается буквально с самого начала.

И это при том, что Chevrolet Corvette Z51 модифицирован для гонок. Список доработок неизвестен, но ведь даже в стоке это очень быстрая машина. А теперь посмотрите, что делает с ней Тесла. Итоговая разница на «квотере» — почти полторы секунды.

Американские СМИ, разместившие у себя это видео, в один голос говорят о том, что именно Model 3 пробивает брешь в сердцах поклонников бензиновых машин — многие из них уже используют модель в качестве служебной, а кто-то и вовсе поменял своего личного «железного коня» с ДВС на электромобиль. Причина для фанатов скорости как будто очевидна: Model 3 просто быстрее.

  • Несмотря на это, в США среди водителей пикапов набирает обороты диаметрально противоположное движение: «Закопти Теслу!».

Видео: Youtube, канал Mar10 W6.

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Отзывы о Tesla Model 3 (1)

Tesla 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Автопилот суперский, управляется отлично

Недостатки:

У многих владельцев в Финляндии и Канаде начались проблемы с покрытием, краска просто отваливается. Либо какая то партия либо недостатки производства.

Комментарий:

Себе всё равно возьму, но в лизинг.

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