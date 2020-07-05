Закопти Теслу! Новое развлечение пикапов в США

Суть развлечения: обогнать, пристроиться впереди или поравняться, поддать газку и окутать электромобиль облаком сажи из выхлопной трубы.

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Владельцы больших пикапов с турбодизельными моторами явно неравнодушны к электромобилям Tesla, а обдать их сажей из выхлопной трубы, видимо, считают достойным поступком. В США любят большие машины с мощными моторами. Возможно, именно из-за этого появилось подобное неприятие электромобилей.

В одном видео собраны несколько эпизодов дорожной агрессии по отношению к машинам Tesla, снятые на TeslaCam, — камеры электромобилей.

В большинстве штатов тюнинг дизельного двигателя, в результате чего он начинает коптить, незаконен. Такая доработка называется Rolling coal или Coal rolling. В ходе нее увеличивается объем потребляемого мотором солярки для увеличения не столько мощности, сколько для создания дымного шлейфа. Вот такая странная мода.

Автопроизводители придумывают различные способы, чтобы обойти запрет на бензиновые двигатели.

Фото, видео: YouTube