Закопти Теслу! Новое развлечение пикапов в США — журнал За рулем

Закопти Теслу! Новое развлечение пикапов в США

Суть развлечения: обогнать, пристроиться впереди или поравняться, поддать газку и окутать электромобиль облаком сажи из выхлопной трубы.

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Владельцы больших пикапов с турбодизельными моторами явно неравнодушны к электромобилям Tesla, а обдать их сажей из выхлопной трубы, видимо, считают достойным поступком. В США любят большие машины с мощными моторами. Возможно, именно из-за этого появилось подобное неприятие электромобилей.

В одном видео собраны несколько эпизодов дорожной агрессии по отношению к машинам Tesla, снятые на TeslaCam, — камеры электромобилей.

В большинстве штатов тюнинг дизельного двигателя, в результате чего он начинает коптить, незаконен. Такая доработка называется Rolling coal или Coal rolling. В ходе нее увеличивается объем потребляемого мотором солярки для увеличения не столько мощности, сколько для создания дымного шлейфа. Вот такая странная мода.

Фото, видео: YouTube

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