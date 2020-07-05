Закопти Теслу! Новое развлечение пикапов в США

Владельцы больших пикапов с турбодизельными моторами явно неравнодушны к электромобилям Tesla, а обдать их сажей из выхлопной трубы, видимо, считают достойным поступком. В США любят большие машины с мощными моторами. Возможно, именно из-за этого появилось подобное неприятие электромобилей.
В одном видео собраны несколько эпизодов дорожной агрессии по отношению к машинам Tesla, снятые на TeslaCam, — камеры электромобилей.
В большинстве штатов тюнинг дизельного двигателя, в результате чего он начинает коптить, незаконен. Такая доработка называется Rolling coal или Coal rolling. В ходе нее увеличивается объем потребляемого мотором солярки для увеличения не столько мощности, сколько для создания дымного шлейфа. Вот такая странная мода.
- Автопроизводители придумывают различные способы, чтобы обойти запрет на бензиновые двигатели.
Фото, видео: YouTube