Этот автодом собираются показать на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе.

Материалы по теме Капсульный автодом Airstream: все удобства — с собой

К выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе, которая пройдет с 4 по13 сентября, компания Airstream подготовила модель International 25 IB длиной 6,80 метра и шириной 2,5 метра, который представляет собой малогабаритную квартиру на колесах со всеми удобствами. Здесь с комфортом могут разместиться четыре человека.

Интересно в этом кемпере то, что кровать расположена поперек направления движения. Для облегчения прохода в течение дня ее можно укоротить с помощью электропривода, подняв изголовье и превратив ее в кушетку.

В задней части автодома расположена ванная комната с отдельной душевой кабиной 80х80 см и керамическим туалетом. Спереди установлен U-образный диван, в центре которого находится столик для приема пищи. За ним могут с комфортом разместиться до шести человек, а при необходимости диван можно преобразовать в кровать длиной 2,18 м и шириной 1,45 м. Отделка автодома выполнена в теплых коричнево-бежевых тонах, а пол покрыт плетеным винилом.

У автодома оцинкованное шасси и инерционные тормоза. Электроустановки и все устройства, а также газовая плита соответствуют европейским стандартам. Он оснащен высококачественной системой центрального водяного отопления, произведенной в шведском городе Альде. Помимо кондиционера и солнечной батареи в оснащение кемпера входят большой холодильник с морозильной камерой, премиальная аудиосистема, а также бак для чистой воды на 100 литров и бак для сточных вод на 120 литров.

Для перевозки Airstream International 25 IB требуется сильный тягач, ведь пустой трейлер весит почти 2,5 тонны, а его полная масса — 3,5 тонны.

Просят за него (в базе) 101 950 евро, и это, вероятно, не столько покупка для длительных путешествий, сколько автономный мобильный коттедж на выходные или дом для отдыха с фиксированным местоположением.

Этот автодом семейная пара переоборудовала из школьного автобуса.



Роскошный кемпер Airstream — с кроватью поперек Этот автодом собираются показать на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе. Роскошный кемпер Airstream — с кроватью поперек

Фото: Airstream