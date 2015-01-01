Платного въезда в Москву не будет. И так хорошо

Об этом рассказал глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

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Планов по вводу платного въезда в Москву пока нет, несмотря на рост числа личных автомобилей, сообщил Максим Ликсутов в интервью РИА Новости.

«Несмотря на постоянный рост числа личных автомобилей, а в Московском регионе с 2010 года их стало больше на 2 миллиона, количество выезжающих ежедневно на дороги города машин удается приводить в баланс», — отметил глава Дептранса.

Сохранять баланс столичным властям получается благодаря популяризации и повышению комфорта общественного транспорта, внедрению платных парковок, пересмотру организации дорожного движения, внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС), развитию альтернативных видов транспорта и постоянному развитию качественного пешеходного пространства.

Также он рассказал, что в планах усилить безопасность на МКАДе. Будет установлено дополнительное освещение, новая система навигации, дополнительные комплексы видеофиксации, аварийные карманы для попавших в аварию или сломавшихся автомобилей, а также ускорить оформление аварий на кольцевой автодороге.

«Автодор» разместил на своем сайте калькулятор с картой, с помощью которого можно рассчитать стоимость проезда по платным дорогам.

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