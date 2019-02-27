На сайте организации появился калькулятор с картой, с помощью которого можно рассчитать стоимость проезда по платным дорогам.

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Карта с калькулятором стоимости проезда, появившаяся на сайте Автодора, показывает все существующие платные дороги — от Санкт-Петербурга до Краснодара — и пункты взимания платы на них.

При расчете стоимости поездки следует указать несколько переменных, влияющих на цену. Это категория транспортного средства, время проезда — день или ночь, а также выходной день. Затем следует уточнить пункт въезда на дорогу и съезда с нее. Это делается непосредственно на карте. Затем нужно указать скидку по «Программе лояльности», условия которой можно узнать, пройдя по ссылке возле окна выбора. К слову, каждый пункт имеет сноску с объяснением, поэтому пользоваться картой несложно.

При расчете стоимости проезда программа также выдает цену при использовании трансподера T-PASS. Скидка оказывается весьма значительной. Например, при проезде по платным дорогам от Санкт-Петербурга до Краснодара вместо 3295 рублей владелец легкового автомобиля, едущий днем в выходные, заплатит 2504 рубля. Все разъяснения по транспондеру можно получить здесь же, выбрав соответствующий пункт в верхнем меню. Там же, в пункте «Купить» можно приобрести транспондер по цене от 1000 рублей, воспользовавшись одним из четырех вариантов приобретения.

Новый сервис, судя по всему, был создан в ответ на многочисленные вопросы об использовании платных дорог, задаваемые автомобилистами Автодору в соцсетях, мессенджерах, телефону и почте.

Ответы на вопросы, касающиеся платных дорог, вы найдете здесь.

Фото: Kimi Lee / Unsplash