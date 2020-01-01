Карбоновые кемперы: для любого полноприводника

Несмотря на крошечные размеры «квартирок», они не без удобств — есть душ и туалет.

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Немецкая компания GehoCab до сих пор специализировалась на создании автодомов на базе пикапов, и последним был Volkswagen Amarok, но теперь расширила предложение и строит кемперы с карбоновым корпусом на шасси любого полноприводного SUV, включая совершенно новые Land Rover Defender и Ford Bronco.

В отличие от типичных кемперов, построенных на платформе автомобиля, эти автодома имеют гладкие формы, широкие окна, интеграцию с базовым автомобилем и специально подобранный цвет. При установке надстройки GehoCab стремился создать максимально плавный переход от кемпера к внедорожнику. Таким образом доработанный автомобиль выглядит не безвкусной поделкой, а специализированным транспортным средством с хорошим дизайном.

Карбоновая конструкция делает кемпер очень легким, вес его не более 460 кг. А для тех, кто готов потратить дополнительные средства, GehoCab может еще больше его снизить, сделав из карбона все внутреннее убранство и компоненты.

Кемпер модели Fiete подходит к таким автомобилям, как Ford Bronco, Jeep Wrangler, Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class. Установка надстройки включает снятие задней части автомобиля и прикручивание «скворечника» непосредственно к шасси.

Пространства здесь немного, тем не менее удалось с комфортом разместить кровать в алькове, столовую в центре и компактный кухонный блок. Есть тут душ и туалет, а за доплату можно сформировать третью кровать из дивана в столовой. Внутренняя высота составляет 195 см, это позволяет стоять, если, конечно, человек не великан.

Прием заказов на Fiete стартует 1 октября 2020 года. Цены на кемпер начинаются с 104 500 евро, плюс стоимость автомобиля-донора. В стандартное оборудование входит бак для пресной воды на 90 л, солнечная панель, литиевая батарея на 100 ампер-часов, компрессорный холодильник на 29 л и багажник в задней части с оптимизированным углом вылета. За доплату предложат индукционную плиту и солнечную панель на крыше большего размера.

Если требуется больше места, стоит учесть, что GehoCab также работает над более крупным кемпером Findus, который подходит для таких транспортных средств, как Jeep Gladiator.

Карбоновые кемперы: для любого полноприводника Несмотря на крошечные размеры «квартирок», они не без удобств — есть душ и туалет. Карбоновые кемперы: для любого полноприводника

Палатка на крыше, плита внутри, лебедка на бампере — Gladiator Farout готов к приключениям!



Фото: newatlas.com