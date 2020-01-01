Палатка на крыше, плита внутри, лебедка на бампере — Gladiator Farout готов к приключениям.

Марка Jeep на своей страничке в Twitter рассказала о концепте Gladiator Farout, который продолжил направление, проложенное Gladiator Wayout. Новый автодом демонстрирует возможности трансформации внедорожника Gladiator.

Самая яркая особенность этого пикапа — палатка, которая упакована в бокс на крыше и раскладывается и убирается за секунды.

Ее габариты — 5 метров в длину и 2,3 метра в высоту, она может вместить до четырех человек. В салоне Гладиатора уютный интерьер с деревянной обшивкой, естественное освещение, подвесные стеллажи, место для стола и встроенные сиденья. Также имеются полностью функциональный холодильник и плита. К сожалению, в твите ограничились двумя изображениями походного автодома, хотя любопытно было бы посмотреть, как все это выглядит в разложенном виде.

Оснащен концепт 3,0-литровым дизельным мотором V6, который станет доступен в линейке Gladiator в 2021 модельном году. Его мощность — 260 лошадиных сил, а крутящий момент составляет 600 Нм. Также на внедорожник установлены 17-дюймовые колеса c 37-дюймовыми шинами для бездорожья и предлагается новый цвет кузова Earl.

На пикапе также установлен модифицированный бампер Gladiator Rubicon с лебедкой.

Хотя это концепт, нет сомнений, что автомобиль будет выпущен и окажется востребован.

Мечта туриста: дизельный автодом Jeep Палатка на крыше, плита внутри, лебедка на бампере — Gladiator Farout готов к приключениям. Мечта туриста: дизельный автодом Jeep

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Фото:Twitter/Jeep