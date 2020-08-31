Aston Martin выпустил игрушку для детей. Дороже Мерседеса

Это, пожалуй, самый крутой игрушечный автомобиль из когда-либо созданных — Aston Martin DB5 Junior.

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DB5 Junior был разработан Aston Martin совместно с фирмой The Little Car Company и представляет собой электрическую версию самого культового автомобиля британского бренда (2/3 от оригинала). Выполнена она в масштабе и в точности повторяет пропорции DB5 от Aston Martin.

Длина игрушки — около 3 метров, а ширина — примерно 1,1 метра, в ней могут поместиться один взрослый и ребенок. Благодаря алюминиевому шасси и композитному кузову снаряженная масса электромобиля невысока — всего 270 кг.

Детский электромобиль оснащен 6,8-сильным мотором с приводом на задние колеса и способен разгоняться до 48 км/ч. Также окрашенный в фирменный цвет Silver Birch автомобиль имеет 10-дюймовые колеса с проволочными спицами, вентилируемые дисковые тормоза, рабочие фары, стоп-сигналы, указатели поворотов и звуковой сигнал. Есть даже багажник сзади и черный кожаный салон с ковровым покрытием пола.

Приборная панель DB5 Junior тоже рабочая, но указатель уровня топлива преобразован в указатель заряда батареи, а вместо температуры масла указывается температура электродвигателя. Также автомобиль оснащен теми же часами Smiths, рассположенными перед пассажирским сиденьем, как и в оригинальном автомобиле 1960-х годов. Рулевое колесо электромобиля можно быстро снять, что облегчает посадку и высадку.

Скопирована даже подвеска оригинального автомобиля. Аккумуляторная батарея спрятана под капотом, который открывается как у настоящего автомобиля, а ее заряда хватит на 16–32 км, в зависимости от стиля вождения. При желании можно заказать вторую батарею.

Также предлагается более мощная версия DB5 Vantage Junior с 14-сильным электромотором, которая оснащена дифференциалом повышенного трения, кузовом из углеродного волокна и вторым аккумулятором, благодаря чему запас хода составляет 32–64 км.

Всего будет выпущено 1059 экземпляров автомобилей Aston Martin DB5 Junior стоимостью от 35 000 фунтов стерлингов (почти 3,5 млн рублей). Версия DB5 Vantage Junior обойдется в 45 000 фунтов стерлингов (примерно 4,5 млн рублей). Для сравнения, Mercedes—Benz C—класса стоит в России от 2,6 млн рублей. Производство «игрушек» стартует в Великобритании в 2021 году.

Aston Martin начал выпуск кроссоверов DBX по цене почти от 14 млн рублей, а скоро у бренда появится собственный мотоцикл.

Фото: Aston Martin