Поставки автомобилей начнутся в этом месяце.

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Из-за коронавируса Aston Martin понес большие убытки. Только в первом квартале автопроизводитель сообщил о потере 146 млн долларов. Чтобы нарастить продажи, было решено потратить большую часть выделенной поддержки в сумме 663 млн долларов на запуск своего первого кроссовера.

Первыми новинку получат европейские покупатели — уже в конце текущего месяца. Позднее, в течение третьего квартала 2020 года, DBX начнут поставлять и на другие континенты.

Первые сошедшие с конвейера кроссоверы оснащаются исключительно двигателями V8. В данной версии DBX стоит от 192 986 долларов (примерно 13,7 млн рублей). Позже появятся и другие версии, включая гибридную с мотором V6, а также топовую серию AMR с двигателем V12.

Осенью Aston Martin начнет выпуск спортбайка мощностью 180 л.с.

Фото: Aston Martin