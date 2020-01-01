Турецкий кроссовер получил российский патент

Рисунки салона TOGG С-SUV появились в базе Федерального института промышленной собственности. Так компания защищает свою интеллектуальную собственность.

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Первый турецкий электрический кроссовер TOGG С-SUV был представлен в 2019 году. Выглядит машина эффектно и современно благодаря тому, что над ее дизайном работали мастера итальянского ателье Pininfarina.

Кроссовер будет предлагаться в двух версиях — заднеприводной с одним мотором, установленным на задней оси, и полноприводной с двумя двигателями, размещенными на передних и задних колесах. Мощность кроссовера будет составлять, соответственно, 200 и 400 л.с.

Машина с одним электромотором способна разгоняться до 100 км/ч за 7,6 секунды. Версия же мощностью 400 л.с. достигает этой скорости всего через 4,8 секунды после старта. Запас хода электромобиля составляет до 500 километров.

Появление патента не означает, что TOGG С-SUV скоро поступит в продажу в нашей стране. Производитель может просто защищать свою интеллектуальную собственность.

Одобрение типа транспортного средства на автомобиль пока не выдавалось.

О том, в какую сумму обходится обслуживание электромобиля, вы можете узнать здесь.

Фото: TOGG, Федеральный институт промышленной собственности