В этом крошечном кемпере могут жить 6 человек

Компактный прицеп оборудован кухней, ванной и многими другими атрибутами жилого дома.

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Кемпер, получивший название Mobi X, уникален. Часто любителям автопутешествий и отдыха на природе приходится выбирать между спартанским оснащением небольших домов на колесах и неудобством поездок на огромных кемперах или с громоздкими трейлерами. Но у Mobi есть компромиссное решение.

Mobi X может буксировать любой автомобиль, но на всякий случай он оборудован 16-дюймовыми вездеходными шинами. На первый взгляд он похож на передвижной ларек. Корпус прицепа сделан из стекловолокна и имеет стальную раму с одноосной опорой. Вес кемпера составляет всего 760 кг.

Поражают возможности трансформации Mobi X. У него есть выдвижная передняя часть и откидная боковина, за которой прячется кухня со встроенной конфорочной плитой и раковиной, есть шкафы с посудой, которая входит в стандартное оснащение прицепа.

Удивительно, но прицеп оснащен раскладной ванной комнатой с душем и туалетом. Палатка же выполняет роль комнаты.

В стандартной комплектации Mobi X — четырехместный: два человека размещаются в самом трейлере и два человека занимают палатку. Но количество спальных мест может быть увеличено до шести, благодаря дополнительной палатке на крыше.

Кемпер также оборудуется внешним навесом, но это опция, которая предлагается за отдельную плату. Дополнительно можно оснастить прицеп холодильником.

В базовое оснащение Mobi X входит водонагреватель и резервуар на 182 литра, батарея емкостью 105 Ач с системой зарядки на 15 А. Также в нем предусмотрены места для хранения туристического снаряжения, есть запасное колесо, лопата и канистра.

Стоимость трейлера Mobi X составляет от 29 000 австралийских долларов — это порядка 1,6 млн рублей.

Либо можно предпочесть огромный кемпер, в котором даже кровать может стоять поперек.

Фото: Mobi