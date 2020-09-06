Битва «электричек»: Tesla Model 3 против Porsche Taycan

В этой паре Porsche мощнее, не все так очевидно.

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Если вам нравятся онборды с Нюрбургринга (или вообще гоночные ролики с видом из машины), то это видео обязательно к просмотру. В нем на легендарной немецкой трассе встретились Tesla Model 3 и Porsche Taycan 4S. Времена, когда электромобили были скучными и ограниченными в использовании повозками, безвозвратно канули в Лету.

В этой паре мощнее Porsche (530 л.с. против 500), не все так очевидно. Во-первых, Тесла оснащена специальным трековым пакетом V2, позволяющим настраивать распределение крутящего момента между осями и регулировать степень вмешательства электроники в стабилизацию машины в виражах. А во-вторых, взгляните на видео: водитель Tesla Model 3 не уступает ни в одном из компонентов пилотажа — прохождении поворотов, ускорении и скорости на прямых. И в паре моментов, кажется, готов пройти Порше.

В описание сказано, что Тесла начала заезд с батареей, заряженной на 95%, а после двух кругов в ней осталось 56%. Отмечается также, что сразу после этого машины ушли на третий круг, и Model 3 демонстрировала чуть меньшую производительность, чем Taycan 4S, который был почти столь же быстр, что и в начале. Обе машины прошли лучший круг по Нюрбургрингу за время около 7 минут 45 секунд.

А чтобы вспомнить, насколько Нюрбургринг сложен и опасен, достаточно посмотреть свежую подборку видео с вылетами и авариями на этой трассе.

Видео: Youtube, канал sebastian vittel.