Пройти все 160 поворотов трассы и не ошибиться по-прежнему получается не у всех автолюбителей.

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Зеленый дд, как называют Северную петлю Нюрбургринга, не перестает удивлять не только крутыми и нелепыми автомобилями, но и авариями. В условиях пандемии трасса закрывалась ненадолго и не пустовала, благодаря чему появилась новая видеоподборка аварий.

Известный YouTube-канал Auto Addiction, посвященный автомобилям, мотоциклам и автокультуре, сделал видеонарезку самых распространенных ошибок водителей на Нюрбургринге. Большинство аварий и заносов происходят на участке, называемом «Brünnchen» — хитрая череда поворотов и слепой подъем.

Наиболее распространенной ошибкой является недостаточное замедление перед вторым поворотом, что приводит к недостаточной поворачиваемости на выходе из него. Это либо сносит автомобиль на песчаный участок обочины, либо ударяет об ограждение, либо закручивает. Порой водители слишком рано давят на газ при выходе из поворота, и переднюю ось сносит.

К счастью, трасса прекрасно оборудована и аварии не приводят к травмам, и тем более к жертвам.

А вот как эффектно ездят по Зеленому аду профессионалы мирового уровня.

Фото, видео: Auto Addiction